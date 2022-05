Епопея з приводу майбутнього гравця ПСЖ Кіліана Мбаппе близька до завершення.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

Форвард прийняв останню пропозицію ПСЖ та відмовився від переходу в Реал.

No more doubts, #Mbappe will stay in #Psg e renew his contract with @PSG_inside ⌛️@KMbappe @SkySport @SkySports @SkySportsNews