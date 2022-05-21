Ребров мав пропозиції від трьох російських ТОП-клубів

Український тренер Сергій Ребров отримував пропозиції від російських клубів.

Про це розповів сам фахівець в інтерв'ю ПРЯМА ЧЕРВОНА.

"Коли я працював у Ференцвароші, то отримував три пропозиції від російських топ-клубів. Я одразу сказав, що працювати в росію не піду, адже зараз триває окупація Донбасу, і в мене немає ніякого бажання працювати у цій країні.

Зараз ситуація ще більше ускладнилася. Я впевнений, що зараз жоден український футболіст чи тренер не має права навіть думати про роботу в країні-агресорці", – розповів Ребров.