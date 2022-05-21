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Петраков: росіян треба усунути від усіх спортивних змагань щонайменше на п'ять років

Сьогодні 11:28 279 2
Олександр Петраков прокоментував участь російських спортсменів у змаганнях
Петраков: росіян треба усунути від усіх спортивних змагань щонайменше на п'ять років
#Олександр Петраков

Джерело - fanday.net.

Всі російські спортсмени повинні бути відстороненні від усіх міжнародних турнірів.

Про це розповів головний тренер збірної України Олександр Петраков у коментарі Corriere dello Sport.

"У демократичному світі є незалежні медіа. У росії, на жаль, немає. Думаю, всі можуть бачити той жах, який творили російські війська у Бучі, Ірпені.

Вони розстріляли жінку, яка їхала велосипедом, хлопця з мішком картоплі. Ви не знали? Це справді сталося. Вони ґвалтували наших жінок. Уявіть, що таке сталося на околиці Риму чи Флоренції. Люди вийшли надвір, щоб дізнатися, чому на дорогах військова техніка, а їх розстріляли! Ви не знали? І таке було.

Я вважаю, що росіян треба усунути від усіх спортивних змагань щонайменше на п'ять років. Мінімум! Ці сволоти не мають права брати участь у мирних змаганнях, де наголошуються на людських цінностях. Якщо вони підтримують свого Путіна, то нехай сидять у себе та змагаються між собою. У світі панують мир та любов. А вони не знають, що це таке", - сказав Петраков.

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