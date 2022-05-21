Лідери Ліверпуля повернулися у загальну групу команди

Лідери Ліверпуля Мохамед Салах та Вірджил ван Дейк можуть не зіграти в останньому турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Юрген Клопп.

"Я радий, що Салах та Вірджил ван Дейк повернулися до спільної групи. Звичайно, я хотів би, щоб всі вони змогли взяти участь в останньому матчі чемпіонату. Але зараз я не можу сказати точно, чи хлопці зможуть грати.

Насправді я добре розумію гольову битву Салаха з Сон Хин Міном, але ми не маємо права ризикувати їм. Сам Мохамед не хоче ризикувати, у цьому немає жодних сумнівів", - сказав Клопп.