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Ді Марія попрощався з гравцями ПСЖ

Сьогодні 18:30 275 0
Анхель Ді Марія влітку змінить клуб
Ді Марія попрощався з гравцями ПСЖ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія попрощався з партнерами по команді.

На своїй сторінці в Instagram 34-річний футболіст опублікував командну фотографію за підписом: "Спасибі".

Раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив у своєму твіттері, що гравець веде переговори з туринським Ювентусом. Щоправда, офіційна угода між сторонами ще не погоджена.

Ді Марія став футболістом ПСЖ у 2015 році. З того часу у 294 матчах у всіх турнірах він забив 92 голи і віддав 118 результативних передач.

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Публикация от Ángel Di María (@angeldimariajm)

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