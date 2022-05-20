Ді Марія попрощався з гравцями ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія попрощався з партнерами по команді.
На своїй сторінці в Instagram 34-річний футболіст опублікував командну фотографію за підписом: "Спасибі".
Раніше відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив у своєму твіттері, що гравець веде переговори з туринським Ювентусом. Щоправда, офіційна угода між сторонами ще не погоджена.
Ді Марія став футболістом ПСЖ у 2015 році. З того часу у 294 матчах у всіх турнірах він забив 92 голи і віддав 118 результативних передач.
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