Ньюкасл визначився з головним тренером

Ньюкасл влітку розпочне переговори щодо продовження контракту з головним тренером Едді Гау.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво клубу в захваті від того, що він підняв команду з 19-го місця в середину турнірної таблиці, налагодив атмосферу у роздягальні та привернув увагу вболівальників.

Його чинний контракт діє до червня 2024 року, а отримує він близько 4 млн фунтів стерлінгів на рік.

Переговори мають розпочатися влітку, тож керівництво спробує домовитись про нову угоду до початку наступного сезону.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл цікавиться Жозе Моурінью.