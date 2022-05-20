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Ньюкасл визначив майбутнє Гау

Сьогодні 17:54 209 0
Ньюкасл визначився з головним тренером
Ньюкасл визначив майбутнє Гау
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл, #Едді Гау

Джерело - dailymail.co.uk.

Ньюкасл влітку розпочне переговори щодо продовження контракту з головним тренером Едді Гау.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво клубу в захваті від того, що він підняв команду з 19-го місця в середину турнірної таблиці, налагодив атмосферу у роздягальні та привернув увагу вболівальників.

Його чинний контракт діє до червня 2024 року, а отримує він близько 4 млн фунтів стерлінгів на рік.

Переговори мають розпочатися влітку, тож керівництво спробує домовитись про нову угоду до початку наступного сезону.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл цікавиться Жозе Моурінью.

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