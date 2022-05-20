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Ковач працевлаштується у Німеччині

Сьогодні 13:25 222 0
Хорват знайшов новий клуб у Бундеслізі
Ковач працевлаштується у Німеччині
#Вольфсбург, #Ніко Ковач

Джерело - UA-футбол.

Хорватський фахівець Ніко Ковач стане новим головним тренером німецького Вольфсбурга.

Про це повідомляє Kicker.

Контракт 50-річного фахівця з клубом вже узгоджений, залишається лише дочекатися офіційного оголошення. Зазначається, що угода буде розрахована до 30 червня 2025 року.

Відзначимо, цього сезону Ковач очолював Монако, з якого його звільнили через незадовільні результати. До слова, Ніко вже має досвід у Бундеслізі - раніше він тренував Айнтрахт і Баварію.

Вольфсбург завершив сезон-2021/22 на 12-му місці у чемпіонаті Німеччини.

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