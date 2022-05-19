Мілан назвав ціну Леау

Нападник зацікавив цілу низку ТОП-клубів

Нападник Мілана Рафаел Леао зацікавив цілу низку ТОП-клубів.

Про це повдіомляє La Gazzetta dello Sport

"Россонері" хочуть зберегти 22-річного португальського вінгера та продовжити з ним контракт, який спливає влітку 2024 року. Продати Леау Мілан готовий лише за 100 млн євро.

Одним із головних претендентів на вінгера вважається ПСЖ, який бачить у ньому заміну Кіліану Мбаппе. Також у його послугах зацікавлений Манчестер Сіті.

У цьому сезоні на рахунку Леау 14 голів та 9 асистів у 41 матчі за Мілан у всіх турнірах.

Раніше ПСЖ запропонував 70 млн євро за вінгера Мілана.