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Мілан назвав ціну Леау

Вчора 23:25 191 0
Нападник зацікавив цілу низку ТОП-клубів
Мілан назвав ціну Леау
#Леау, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Нападник Мілана Рафаел Леао зацікавив цілу низку ТОП-клубів.

Про це повдіомляє La Gazzetta dello Sport

"Россонері" хочуть зберегти 22-річного португальського вінгера та продовжити з ним контракт, який спливає влітку 2024 року. Продати Леау Мілан готовий лише за 100 млн євро.

Одним із головних претендентів на вінгера вважається ПСЖ, який бачить у ньому заміну Кіліану Мбаппе. Також у його послугах зацікавлений Манчестер Сіті.

У цьому сезоні на рахунку Леау 14 голів та 9 асистів у 41 матчі за Мілан у всіх турнірах.

Раніше ПСЖ запропонував 70 млн євро за вінгера Мілана.

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