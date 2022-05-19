Торіно поновив переговори з Белотті

Джерело - football.ua.
Форвард Торіно Андреа Белотті може залишитись в складі свого поточному клубу ще на декілька сезонів.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
"Бики" поновили переговори із 28-річним виконавцем щодо нового контракту. Клуб пропонує Белотті контракт на чотири роки із заробітною платою в 3 млн євро на рік.
Чинний контракт нападника із Торіно розрахований до кінця поточного сезону.
На рахунку Белотті 19 матчів у цьому сезоні Серії А, п'ять забитих голів та один гольовий пас.
Раніше Мілан хоче підписати Белотті.