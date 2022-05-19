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Торіно поновив переговори з Белотті

Сьогодні 19:28 105 0
Андреа Белотті може залишитися у Торіно
Торіно поновив переговори з Белотті
Фото - gettyimages
#Белотті, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Торіно, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Форвард Торіно Андреа Белотті може залишитись в складі свого поточному клубу ще на декілька сезонів.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Бики" поновили переговори із 28-річним виконавцем щодо нового контракту.  Клуб пропонує Белотті контракт на чотири роки із заробітною платою в 3 млн євро на рік.

Чинний контракт нападника із Торіно розрахований до кінця поточного сезону.

На рахунку Белотті 19 матчів у цьому сезоні Серії А, п'ять забитих голів та один гольовий пас.

Раніше Мілан хоче підписати Белотті.

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