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Ювентус готовий віддати 20 млн євро за нападника Атлетіко

Сьогодні 16:11 123 0
Альваро Мората може залишитися у Ювентусі
Ювентус готовий віддати 20 млн євро за нападника Атлетіко
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Мората, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус розглядає можливість викупу контракту Альваро Морати, який належить мадридському Атлетіко.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

В орендному договорі між клубами прописана можлива сума викупу у розмірі 35 млн євро.

Але для керівництва туринців ця сума завелика. Вони готові віддати за нападника не більше 20 мільйонів євро — 15 одразу та 5 бонусами.

Атлетіко отримав пропозицію від "старої сеньйори" та взяв час на роздуми. У клубі дивляться на можливість обміняти Морату в Барселону на Антуана Грізманна.

У 25 матчах Серії А сезону-2021/22 на рахунку 25-річного Морати дев'ять забитих голів та сім асистів.

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