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Луческу: Не можу піти з Динамо, у такому випадку я був би боягузом

Сьогодні 12:57 78 0
Румун не збирається покидати київський клуб
Луческу: Не можу піти з Динамо, у такому випадку я був би боягузом
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - GSP.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу не збирається покидати київський клуб.

Про це румунський спеціаліст розповів порталу GSP.

"У мене контракт до 2024 року. Не можу залишити команду в такому хаосі. У мене дійсно є серйозні пропозиції, навіть отримував заклик від Фенербахче. Але все це зараз вже неактуально".

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"Я не можу піти в такій ситуації. У такому випадку я був би боягузом. Я пройшов через все це в футболі, війну також. Однак, ще ніколи не було такої ситуації, що я можу грати матчі єврокубків, але не можу виступати в чемпіонаті країни. Мені потрібні серйозні ігри щотижня", - сказав Луческу.

Нагадаємо, Суркіс окреслив майбутнє Луческу у Динамо.

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