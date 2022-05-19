Динамо отримає статус несіяної команди в фіналі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Перемога Айнтрахта в фіналі Ліги Європи проти Рейнджерс по пенальті вплинула на положення Динамо у кваліфікації наступного розіграшу ЛЧ

У другому та третьому раунді кваліфікації кияни будуть серед сіяних клубів при жеребкуванні завдяки чемпіонству Аякса в Нідерландах. Але якщо українська команда дійде до плей-оф, то тоді точно отримає статус несіяної.

У другому раунді відбору Динамо протистоятиме або віцечемпіону Туреччини (Фенербахче або Коньяспор), або срібному призеру першості Кіпру (АПОЕЛ, АЕК або Анортосіс).