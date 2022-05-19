Попов залишається в розташуванні збірної, де проходитиме курс реабілітації

За рішенням головного тренера збірної України Олександра Петракова, після першого етапу підготовки команду залишать 5 гравців – Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін, Денис Гармаш, Сергій Булеца та Юхим Конопля.

Про це повідомляє УАФ.

Крім того, обстеження Дениса Попова показало, що у гравця ушкодження ахіллового сухожилля, яке потребує близько двох тижнів лікування. Зважаючи на велику кількість мaтчів, які команда проведе в червні, він залишається в розташуванні збірної, де проходитиме курс реабілітації.