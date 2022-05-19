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Буяльський, Бєсєдін, Гармаш, Булеца і Конопля залишать збірну України

Сьогодні 08:59 69 0
Попов залишається в розташуванні збірної, де проходитиме курс реабілітації
Буяльський, Бєсєдін, Гармаш, Булеца і Конопля залишать збірну України

За рішенням головного тренера збірної України Олександра Петракова, після першого етапу підготовки команду залишать 5 гравців –  Віталій Буяльський, Артем Бєсєдін, Денис Гармаш, Сергій Булеца та Юхим Конопля.

Про це повідомляє УАФ.

Крім того, обстеження Дениса Попова показало, що у гравця ушкодження ахіллового сухожилля, яке потребує близько двох тижнів лікування. Зважаючи на велику кількість мaтчів, які команда проведе в червні, він залишається  в розташуванні збірної, де проходитиме курс реабілітації.

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