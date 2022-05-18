Мбаппе міг стати в ПСЖ найбільш високоплачуваним футболістом

Форвард відмовився від пропозиції парижан

Джерело - Sky Sports.

ПСЖ не покидає спроб втримати в команді нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Sky Sports.

Остання пропозиція парижан щодо продовження чинного контракту є рекордною.

Клуб готовий платити форварду приблизно 4,5 мільйона євро на місяць, що зробило б його найбільш високооплачуваним футболістом світу. Станом на сьогодні він отримує вдвічі менше.

Проте, представники Мбаппе відповіли відмовою, зазначивши, що гроші не є вирішальним фактором гравця в процесі прийняття рішення щодо свого майбутнього.

Раніше стала відома сума підписного бонусу Мбаппе за перехід у Реал.