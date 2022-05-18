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Мбаппе міг стати в ПСЖ найбільш високоплачуваним футболістом

Сьогодні 13:52 276 0
Форвард відмовився від пропозиції парижан
Мбаппе міг стати в ПСЖ найбільш високоплачуваним футболістом
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Sky Sports.

ПСЖ не покидає спроб втримати в команді нападника Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє Sky Sports.

Остання пропозиція парижан щодо продовження чинного контракту є рекордною.

Клуб готовий платити форварду приблизно 4,5 мільйона євро на місяць, що зробило б його найбільш високооплачуваним футболістом світу. Станом на сьогодні він отримує вдвічі менше.

Проте, представники Мбаппе відповіли відмовою, зазначивши, що гроші не є вирішальним фактором гравця в процесі прийняття рішення щодо свого майбутнього.

Раніше стала відома сума підписного бонусу Мбаппе за перехід у Реал.

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