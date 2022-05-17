Суркіс: Я не буду розпродувати Динамо

Динамо не буде влаштовувати масовий розпродаж гравців.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Ви розумієте, що щоб будувати команду на перспективу, фінанси завжди потрібні. Але час такий, що хотілося б зберегти команду. Так, може, хтось і піде. Наприклад, була хороша пропозиція щодо Миколенка, ми його відпустили. 20 мільйонів – це хороша пропозиція для клубу. Якщо будуть пропозиції щодо якихось двох-трьох наших гравців, ми теж їх відпустимо, звичайно, але це не означає, що я готовий сьогодні розпродати команду.

Мене звинувачували у тому, що я вивожу команду, щоб її розпродати. Цього не сталося. Я навіть не намагався це робити. Щоб усунути всі чутки, розмови, скажу: команда не розпродається. Щодо окремих футболістів, якщо будуть пропозиції, і вони влаштовуватимуть три сторони: покупця, продавця та самих гравців, ми розглянемо їх. Але для цього мають бути пропозиції.

Але є інший варіант. Можна ж розпродати команду. Циганков коштує 20-25 мільйонів, припустимо, а мені запропонують 5 і я погоджуся – це означає, що я розпродаю команду. Я не на базарі, я не розпродаю товар, як говорять. Але мова йде про футболістів, а це живі люди, і я хочу, щоб їм було добре. Вони отримують зарплату і знаходяться в збірній. А клуб платить їм зарплату", – сказав Суркіс.