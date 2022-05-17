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Суркіс: Я не буду розпродувати Динамо

Сьогодні 21:12 136 0
Ігор Суркіс прокоментував продаж футболістів
Суркіс: Я не буду розпродувати Динамо
#Динамо Київ, #Ігор Суркіс, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Динамо не буде влаштовувати масовий розпродаж гравців. 

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Ви розумієте, що щоб будувати команду на перспективу, фінанси завжди потрібні. Але час такий, що хотілося б зберегти команду. Так, може, хтось і піде. Наприклад, була хороша пропозиція щодо Миколенка, ми його відпустили. 20 мільйонів – це хороша пропозиція для клубу. Якщо будуть пропозиції щодо якихось двох-трьох наших гравців, ми теж їх відпустимо, звичайно, але це не означає, що я готовий сьогодні розпродати команду.

Мене звинувачували у тому, що я вивожу команду, щоб її розпродати. Цього не сталося. Я навіть не намагався це робити. Щоб усунути всі чутки, розмови, скажу: команда не розпродається. Щодо окремих футболістів, якщо будуть пропозиції, і вони влаштовуватимуть три сторони: покупця, продавця та самих гравців, ми розглянемо їх. Але для цього мають бути пропозиції.

Але є інший варіант. Можна ж розпродати команду. Циганков коштує 20-25 мільйонів, припустимо, а мені запропонують 5 і я погоджуся – це означає, що я розпродаю команду. Я не на базарі, я не розпродаю товар, як говорять. Але мова йде про футболістів, а це живі люди, і я хочу, щоб їм було добре. Вони отримують зарплату і знаходяться в збірній. А клуб платить їм зарплату", – сказав Суркіс.

Раніше Суркіс окреслив майбутнє Луческу у Динамо.

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