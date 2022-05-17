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Джака: Арсенал не заслуговує грати в Лізі чемпіонів

Сьогодні 17:25 165 0
Граніт Джака прокоментував поразку своєї команди у матчі 37 туру АПЛ проти Ньюкасла (0:2).
Джака: Арсенал не заслуговує грати в Лізі чемпіонів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Джака, #Ліга чемпіонів, #Арсенал Лондон

Джерело - football.ua.

Арсенал своєю грою не заслужив брати участь у Лізі чемпіонів.

Про це розповів півзахисник лондонського клубу Граніт Джака 

"З першої хвилини і до останньої ми не заслуговували бути на полі. Те, що сталося, було провальним виступом, і, таким чином, ми не заслуговуємо грати в Лізі чемпіонів, навіть в Лізі Європи.

На даний момент це дуже важко прийняти. Я не знаю, чому ми не робимо те, що просять тренери. Якщо хтось не готовий до цієї гри, залишайтеся вдома. Вік не має значення. Якщо ви не готові чи нервуєте, залишайтеся на лаві запасних, залишайтеся вдома, не приходьте сюди. Нам потрібно, щоб у людей вистачило сміливості приходити сюди та грати.

Ми знали, що ця гра, можливо, була для нас найважливішою, але з такою ефективністю це неприйнятно", — розповів Джака.

Після 37 турів Арсенал посідає п'яте місце у турнірній таблиці АПЛ і за тур до завершення чемпіонату відстає від Тоттенгема на два бали.

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