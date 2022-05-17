19-річний оборонець може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо та збірної України Ілля Забарний перебуває у скаутських шорт-листах клубів англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

Зацікавленість проявляють і команди з інших чемпіонатів (Іспанія, Італія тощо). Потенційним покупцям подобаються футбольні якості Іллі: атлетичність, хороша швидкість, впевнена гра з м'ячем та на другому поверсі.

У сезоні 2021/22 Забарний провів 23 поєдинки за Динамо у всіх турнірах й відзначився одним асистом. Його контракт з "біло-синіми" розрахований до 2026 року.

Нагадаємо, гравець Динамо розплакався на пресконференції, говорячи про Україну.