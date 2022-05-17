Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 09:42 59213
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:54 8406
Шахтар дозволив Де Дзербі шукати іншу команду
Вчора 17:37 634
Одіозний колаборант отримав нагороду з рук росіянина Кремльова
Вчора 17:22 2075
Лунін увійшов до символічної збірної 37 туру Ла-Ліги за версією WhoScored
Вчора 13:15 459
Україна з рекордом перемогла у загальному заліку Дефлімпіади-2021
Вчора 11:59 397
Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій
Вчора 11:46 15558
Рейтинг WTA: Світоліна вилетіла з ТОП-30
Вчора 10:51 213964
Паралімпійська збірна України виграла чемпіонат світу
Вчора 09:34 457
Збірна Швеція перемогла Чехію, США здолали Австрію: результати матчів чемпіонату світу
15.05.2022 23:51 1224
Прямі трансляції

Футболістка та тренерка Кривбасу зустрілися з канцлером Німеччини Шольцем

Сьогодні 08:29 275 0
Українки розповіли німецькому політику про події, які відбуваються в Україні через російську агресію
Футболістка та тренерка Кривбасу зустрілися з канцлером Німеччини Шольцем
#Кривбас

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з головною тренеркою жіночої команди Кривбасу Аліною Стеценко та футболісткою криворізького клубу Любов‘ю Мозгою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шольц відвідав захід благодійної організації Blau-Gelbes-Kreuz, куди місцеві волонтери запросили також представників Кривбасу.

Стеценко та Мозга розповіли канцлеру про перший день війни, коли команда Кривбасу планувала виїхати на тренувальні збори до Туреччини та сьогоднішні події в Україні, через війну, яку розпочали російські окупанти.

Нагадаємо, волонтери Кривбасу зібрали понад 165 тисяч гривень на допомогу ЗСУ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій 15558
Шуфрич пояснив виїзд з України Шуфрич пояснив виїзд з України 1620
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 2640
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 8406
Одіозний колаборант отримав нагороду з рук росіянина Кремльова Одіозний колаборант отримав нагороду з рук росіянина Кремльова 2075
Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ Ліверпуль - Реал Мадрид: онлайн-трансляція фіналу ЛЧ 3340
Рекомендуємо
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12391
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20567
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15310 12
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 41394
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13065 25
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5127 7