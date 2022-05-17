Українки розповіли німецькому політику про події, які відбуваються в Україні через російську агресію

Джерело - офіційний сайт Кривбаса.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з головною тренеркою жіночої команди Кривбасу Аліною Стеценко та футболісткою криворізького клубу Любов‘ю Мозгою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шольц відвідав захід благодійної організації Blau-Gelbes-Kreuz, куди місцеві волонтери запросили також представників Кривбасу.

Стеценко та Мозга розповіли канцлеру про перший день війни, коли команда Кривбасу планувала виїхати на тренувальні збори до Туреччини та сьогоднішні події в Україні, через війну, яку розпочали російські окупанти.

Нагадаємо, волонтери Кривбасу зібрали понад 165 тисяч гривень на допомогу ЗСУ.