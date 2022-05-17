Джерело - офіційний сайт Кривбаса.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з головною тренеркою жіночої команди Кривбасу Аліною Стеценко та футболісткою криворізького клубу Любов‘ю Мозгою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Шольц відвідав захід благодійної організації Blau-Gelbes-Kreuz, куди місцеві волонтери запросили також представників Кривбасу.
Стеценко та Мозга розповіли канцлеру про перший день війни, коли команда Кривбасу планувала виїхати на тренувальні збори до Туреччини та сьогоднішні події в Україні, через війну, яку розпочали російські окупанти.
Нагадаємо, волонтери Кривбасу зібрали понад 165 тисяч гривень на допомогу ЗСУ.