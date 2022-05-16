Тен Гаг визначив майбутнє Роналду у Манчестер Юнайтед

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду залишиться у команді на наступний сезон.

Про це розповів новий головний тренер МЮ Ерік тен Гаг.

"Роналду - гігант. Він уже стільки всього продемонстрував, але, гадаю, Кріштіану досі залишається неймовірно амбітним".

Мені хотілося б зберегти його в команді. Він став дуже важливою фігурою для Манчестер Юнайтед цього року і може й надалі видавати чудову статистику", - розповів Тен Гаг.