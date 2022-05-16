В іспанській команді не розраховують на 28-річного футболіста

Вест Гем знаходиться серед списку клубів, які розглядають можливість трансферу форварда Барселони Мемфіса Депая.

Про це повідомляє Calciomercato.

В іспанській команді не розраховують на 28-річного футболіста та готові продати його влітку, щоб виручити необхідні кошти та розвантажити зарпатну відомість.

Головними претендентами на нідерландця вважалися "Арсенал" і Ювентус, а сам гравець віддавав перевагу переїзду в Серію А.

Однак, тепер до списку претендентів ввійшов також Вест Гем. Лондонський клуб знаходиться в активному пошуку нового нападника та розглядає Депая як один із можливих варіантів.

Нагадаємо, Зінченко - один з найкращих гравців Манчестер Сіті в матчі з Вест Гемом.