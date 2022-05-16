Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 09:42 58754
Лунін увійшов до символічної збірної 37 туру Ла-Ліги за версією WhoScored
Сьогодні 13:15 212
Україна з рекордом перемогла у загальному заліку Дефлімпіади-2021
Сьогодні 11:59 207
Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій
Сьогодні 11:46 15387
Рейтинг WTA: Світоліна вилетіла з ТОП-30
Сьогодні 10:51 213615
Паралімпійська збірна України виграла чемпіонат світу
Сьогодні 09:34 299
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 09:28 7725
Збірна Швеція перемогла Чехію, США здолали Австрію: результати матчів чемпіонату світу
Вчора 23:51 1106
Збірна України перемогла Францію та виграла Дефлімпіаду-2021
Вчора 23:24 633
NAVI вийшли в плей-оф PGL Major Antwerp 2022
Вчора 23:05 320
Прямі трансляції

Вест Гем претендує на Депая

Сьогодні 15:32 97 0
В іспанській команді не розраховують на 28-річного футболіста
Вест Гем претендує на Депая
#Барселона, #Вест Гем, #Депай

Джерело - Calciomercato.com.

Вест Гем знаходиться серед списку клубів, які розглядають можливість трансферу форварда Барселони Мемфіса Депая.

Про це повідомляє Calciomercato.

В іспанській команді не розраховують на 28-річного футболіста та готові продати його влітку, щоб виручити необхідні кошти та розвантажити зарпатну відомість.

Головними претендентами на нідерландця вважалися "Арсенал" і Ювентус, а сам гравець віддавав перевагу переїзду в Серію А.

Однак, тепер до списку претендентів ввійшов також Вест Гем. Лондонський клуб знаходиться в активному пошуку нового нападника та розглядає Депая як один із можливих варіантів.

Нагадаємо, Зінченко - один з найкращих гравців Манчестер Сіті в матчі з Вест Гемом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 58754
Лунін відбив пенальті в матчі за Реал у Ла Лізі ВІДЕО Лунін відбив пенальті в матчі за Реал у Ла Лізі ВІДЕО 3038
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 7725
Рейтинг WTA: Світоліна вилетіла з ТОП-30 Рейтинг WTA: Світоліна вилетіла з ТОП-30 213615
Мілан - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Мілан - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4959
Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій Рейтинг ATP: Крутих увійшов до ТОП-300, Сачко втратив 5 позицій 15387
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58028
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 43111
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72077 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5123
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 11225
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15264 1