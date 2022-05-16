Джерело - Calciomercato.com.
Вест Гем знаходиться серед списку клубів, які розглядають можливість трансферу форварда Барселони Мемфіса Депая.
Про це повідомляє Calciomercato.
В іспанській команді не розраховують на 28-річного футболіста та готові продати його влітку, щоб виручити необхідні кошти та розвантажити зарпатну відомість.
Головними претендентами на нідерландця вважалися "Арсенал" і Ювентус, а сам гравець віддавав перевагу переїзду в Серію А.
Однак, тепер до списку претендентів ввійшов також Вест Гем. Лондонський клуб знаходиться в активному пошуку нового нападника та розглядає Депая як один із можливих варіантів.
Нагадаємо, Зінченко - один з найкращих гравців Манчестер Сіті в матчі з Вест Гемом.