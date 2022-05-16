Футболіст повідомив про смерть родича

Джерело - Чемпіон.

Тесть вінгера Фегервара та збірної України Івана Петряка, Іван Петренко, загинув на фронті.

Про це Петряк повідомив у Інстаграмі.

"Тату Ваню (батю), не буду шмарклі жувати. Вам не дадуть Героя, але для нашої сім'ї ви легенда, легенда патріотизму, як інвалід, якого кинули на нуль, який віддав своє життя за своїх дітей та онуків".

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"Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити це для слабаків, що ми бійці з народження і боротимемося до кінця. Дякуємо за наш спокійний сон! Спочивай з миром, рідний", – написав Петряк.