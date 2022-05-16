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Тесть Петряка загинув на війні з росією

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Тесть Петряка загинув на війні з росією
#Іван Петряк, #Іван Петренко

Джерело - Чемпіон.

Тесть вінгера Фегервара та збірної України Івана Петряка, Іван Петренко, загинув на фронті.

Про це Петряк повідомив у Інстаграмі.

"Тату Ваню (батю), не буду шмарклі жувати. Вам не дадуть Героя, але для нашої сім'ї ви легенда, легенда патріотизму, як інвалід, якого кинули на нуль, який віддав своє життя за своїх дітей та онуків".

  Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців

"Ми плакати не будемо, тому що ви завжди говорили, що нити це для слабаків, що ми бійці з народження і боротимемося до кінця. Дякуємо за наш спокійний сон! Спочивай з миром, рідний", – написав Петряк.

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Допис, поширений Ванька Петряк (@petryak1994)

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