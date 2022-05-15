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Евертон вдев'ятьох з Миколенком поступився Брентфорду: результати матчів 37 туру АПЛ

Сьогодні 20:32 680 0
Відбулися чергові матчі АПЛ
Евертон вдев'ятьох з Миколенком поступився Брентфорду: результати матчів 37 туру АПЛ
#Вест Гем, #Евертон, #Олександр Зінченко, #Лестер, #Лідс, #Манчестер Сіті, #Віталій Миколенко, #Тоттенгем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

У 37-му турі АПЛ відбулося 6 поєдинків.

Манчестер Сіті не зміг перемогти Вест Гем. Захисник "містян" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі увесь матч. Андрій Ярмоленко вийшов з лави для запасних лише на 95-й хвилині.

Евертон програв Брентфорду. Віталій Миколенко відіграв 90 хвилин на полі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
37 тур, 15 травня

Тоттенгем - Бернлі 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 45+8 Кейн (пен)

Астон Вілла - Кристал Пелес 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Воткінс, 1:1 - 81 Шлупп

Вест Гем - Манчестер Сіті 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Боуен, 2:0 - 45 Боуен, 2:1 - 49 Гріліш, 2:2 - 69 Цоуфал

Вотфорд - Лестер 1:5 (1:2)

Голи: 1:0 - 6 Жоау, 1:1 - 18 Меддісон, 1:2 - 22 Варді, 1:3 - 46 Барнс, 1:4 - 70 Варді, 1:5 - 86 Барнс

Вулвергемптон - Норвіч 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Пуккі, 1:1 - 55 Нурі

Лідс - Брайтон 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 21 Велбек, 1:1 - 90+2 Стрейк

Евертон - Брентфорд 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Кальвер-Льюїн, 1:1 - 37 автогол Коулмен, 2:1 - 45+2 Рішарлісон(П), 2:2 - 62 Вісса, 2:3 - 64 Генрі

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