Джерело - Чемпіон.
У 37-му турі італійської Серії А відбулося три матчі.
Мілан здобув перемогу над Аталантою. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 55-й хвилині і заробив жовту картку.
Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 15 травня
Болонья - Сассуоло 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Скамакка, 0:2 - 75 Берарді, 0:3 - 80 Скамакка, 1:3 - 90+1 Орсоліні (пен)
Наполі - Дженоа 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Осімхен, 2:0 - 65 Інсіньє (пен), 3:0 - 81 Лоботка
Мілан - Аталанта 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 56 Леау, 2:0 - 75 Ернандес
Сьогодні, 15 травня, в італійській Серії А відбудеться ще один матчі:
21:45. Кальярі - Інтер