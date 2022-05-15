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Мілан переграв Аталанту з Маліновським, Наполі розгромив Дженоа: результати матчів 37 туру Серії А

Сьогодні 20:56 726 0
Відбулися чергові матчі в Серії А
Мілан переграв Аталанту з Маліновським, Наполі розгромив Дженоа: результати матчів 37 туру Серії А
#Аталанта, #Болонья, #Дженоа, #Інтер, #Кальярі, #Мілан, #Наполі, #Сассуоло

Джерело - Чемпіон.

У 37-му турі італійської Серії А відбулося три матчі.

Мілан здобув перемогу над Аталантою. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 55-й хвилині і заробив жовту картку.

Чемпіонат Італії - Серія А
37 тур, 15 травня

Болонья - Сассуоло 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Скамакка, 0:2 - 75 Берарді, 0:3 - 80 Скамакка, 1:3 - 90+1 Орсоліні (пен)

Наполі - Дженоа 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Осімхен, 2:0 - 65 Інсіньє (пен), 3:0 - 81 Лоботка

Мілан - Аталанта 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Леау, 2:0 - 75 Ернандес

Сьогодні, 15 травня, в італійській Серії А відбудеться ще один матчі:

21:45. Кальярі - Інтер

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