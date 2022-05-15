Мілан переграв Аталанту з Маліновським, Інтер виграв у Кальярі: результати матчів 37 туру Серії А

Відбулися чергові матчі в Серії А

Джерело - Чемпіон.

У 37-му турі італійської Серії А відбулося чотири матчі.

Мілан здобув перемогу над Аталантою. Українець Руслан Маліновський вийшов на поле на 55-й хвилині і заробив жовту картку.

Чемпіонат Італії - Серія А

37 тур, 15 травня

Болонья - Сассуоло 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Скамакка, 0:2 - 75 Берарді, 0:3 - 80 Скамакка, 1:3 - 90+1 Орсоліні (пен)

Наполі - Дженоа 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Осімхен, 2:0 - 65 Інсіньє (пен), 3:0 - 81 Лоботка

Мілан - Аталанта 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 56 Леау, 2:0 - 75 Ернандес

Кальярі - Інтер 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Дарміан, 0:2 - 51 Мартінес, 1:2 - 53 Лікоянніс, 1:3 - 84 Мартінес