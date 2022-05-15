Футболіст має пропозиції переходу

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України Олександр Зінченко влітку може залишити Манчестер Сіті.

Про це повідомляє ESPN.

Видання стверджує, що Алекс у сфері інтересів деяких європейських клубів, імена яких, проте, не називаються.

Також наголошується, що Жузеп Гвардіола не буде проти відходу українця, оскільки тренер хоче освіжити свої флангові лінії півзахисту та захисту. Зазначається, що боси містян вже почали підшукувати варіанти на заміну Зінченку, якщо він таки піде.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Зінченко провів 13 матчів в АПЛ, у яких віддав 3 асисти.