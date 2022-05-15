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Ювентус знайшов заміну Мораті

Сьогодні 14:11 207 0
Муріель може продовжити кар'єру в Турині
Ювентус знайшов заміну Мораті
#Аталанта, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Ювентус проявляє інтерес до форварда Аталанти Луїса Муріеля.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

31-річний колумбієць може замінити у Турині Альваро Морату. Термін оренди іспанця спливає у червні, і Ювентус не планує викупляти його в Атлетіко Мадрид.

Інтерес до Муріеля також проявляє Рома. У Ювентусі сподіваються, що дружба форварда із Хуаном Куадрадо допоможе переконати Муріеля перейти саме у туринський клуб.

У цьому сезоні на рахунку Муріеля 14 голів та 10 асистів у 38 матчах за Аталанту у всіх турнірах.

Раніше Барселона може підписати Морату замість Левандовського.

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