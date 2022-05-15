Ювентус знайшов заміну Мораті

Джерело - sport.ua.
Ювентус проявляє інтерес до форварда Аталанти Луїса Муріеля.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
31-річний колумбієць може замінити у Турині Альваро Морату. Термін оренди іспанця спливає у червні, і Ювентус не планує викупляти його в Атлетіко Мадрид.
Інтерес до Муріеля також проявляє Рома. У Ювентусі сподіваються, що дружба форварда із Хуаном Куадрадо допоможе переконати Муріеля перейти саме у туринський клуб.
У цьому сезоні на рахунку Муріеля 14 голів та 10 асистів у 38 матчах за Аталанту у всіх турнірах.
Раніше Барселона може підписати Морату замість Левандовського.