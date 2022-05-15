Ювентус знайшов заміну Мораті

Муріель може продовжити кар'єру в Турині

Ювентус проявляє інтерес до форварда Аталанти Луїса Муріеля.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

31-річний колумбієць може замінити у Турині Альваро Морату. Термін оренди іспанця спливає у червні, і Ювентус не планує викупляти його в Атлетіко Мадрид.

Інтерес до Муріеля також проявляє Рома. У Ювентусі сподіваються, що дружба форварда із Хуаном Куадрадо допоможе переконати Муріеля перейти саме у туринський клуб.

У цьому сезоні на рахунку Муріеля 14 голів та 10 асистів у 38 матчах за Аталанту у всіх турнірах.

Раніше Барселона може підписати Морату замість Левандовського.