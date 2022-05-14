Караваєв: З Боруссією нам легко не було

У матчі з Боруссією Менхенгладбах (2:1) в рамках підготовки до поєдинку з Шотландією гравці збірної України серйозно поставилися до суперника.

Про це заявив захисник збірної України Олександр Караваєв.

"У грі з Боруссією ми отримали досить високі навантаження. Ми виступали в спеціальних футболках, які дають змогу тренерському штабу стежити за нашими показниками. У матчі був високий темп, і я не скажу, що було легко. Гра з таким серйозним суперником відібрала дуже багато сил. Попри це, у тренувальному процесі ми тримаємо темп, режим, заданий нашими наставниками. Ми повинні працювати, щоб сходинка за сходинкою підходити до поєдинку із Шотландією.

Оскільки офіційних матчів у нас наразі немає, ми повинні підходити до товариських як до офіційних і демонструвати все те, що відпрацьовуємо на тренуваннях.

До того, що від нас вимагає тренерський штаб, ми ставимося з максимальною увагою, щоб у нас були стовідсоткові кондиції до кожної гри, і ми могли вирішувати поставлені завдання", - сказав Караваєв.