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ПСЖ підшукав заміну Почеттіну

Сьогодні 14:37 42 0
Маурісіо Почеттіно може покинути ПСЖ
ПСЖ підшукав заміну Почеттіну
Фото - gettyimages
#Консейсао, #Почеттіно, #ПСЖ

Джерело - football24.ua.

ПСЖ продовжує пошуки заміни для головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

Про це повдіомляє Foot Mercato.

Серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ з'явилось нове прізвище – Сержіу Консейсау.

Леонардо вже провів зустріч з португальським фахівцем. Контракт Консейсау з Порту розрахований до літа 2024 року, а щоб запросити його раніше, необхідно заплатити 10 млн євро відступних.

Порту під керівництвом Консейсау достроково оформив чемпіонство Португалії, а також вийшов до фіналу місцевого кубка.

Нагадаємо, ПСЖ може підписати конкурента Яремчука.

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