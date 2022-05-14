ПСЖ підшукав заміну Почеттіну

Маурісіо Почеттіно може покинути ПСЖ

ПСЖ продовжує пошуки заміни для головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.

Про це повдіомляє Foot Mercato.

Серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ з'явилось нове прізвище – Сержіу Консейсау.

Леонардо вже провів зустріч з португальським фахівцем. Контракт Консейсау з Порту розрахований до літа 2024 року, а щоб запросити його раніше, необхідно заплатити 10 млн євро відступних.

Порту під керівництвом Консейсау достроково оформив чемпіонство Португалії, а також вийшов до фіналу місцевого кубка.

Нагадаємо, ПСЖ може підписати конкурента Яремчука.