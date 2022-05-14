ПСЖ підшукав заміну Почеттіну

Джерело - football24.ua.
ПСЖ продовжує пошуки заміни для головного тренера команди Маурісіо Почеттіно.
Про це повдіомляє Foot Mercato.
Серед кандидатів на посаду головного тренера ПСЖ з'явилось нове прізвище – Сержіу Консейсау.
Леонардо вже провів зустріч з португальським фахівцем. Контракт Консейсау з Порту розрахований до літа 2024 року, а щоб запросити його раніше, необхідно заплатити 10 млн євро відступних.
Порту під керівництвом Консейсау достроково оформив чемпіонство Португалії, а також вийшов до фіналу місцевого кубка.
Нагадаємо, ПСЖ може підписати конкурента Яремчука.