Динамо буде сіяне в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо розпочне шлях у Лізі чемпіонів з другого раунду кваліфікації

Динамо завершило сезон 2021/22 в якості віце-чемпіона та буде представляти Україну на міжнародній арені.

Кияни розпочнуть свій шлях у Лізі чемпіонів із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де будуть серед сіяних команд.

Окрім того, заявдяки перемозі Аяксу в чемпіонаті Нідерландів. Динамо знаходиться вище в таблиці коефіцієнтів ніж ПСВ, тож саме українська команда буде сіяною.

Що стосується раунду плей-оф, то в разі якщо Динамо дійде до цих матчів, столичному клубу потрібно два фактори, аби опинитись серед сіяних команд — перемога Рейнджерс у Лізі Європи та Марсель, який заняв будь-яку позицію в Лізі 1, окрім третьої.

Раніше Динамо розгромило Флору в благодійному матчі.