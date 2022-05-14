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Динамо буде сіяне в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 12:25 310 0
Динамо розпочне шлях у Лізі чемпіонів з другого раунду кваліфікації
Динамо буде сіяне в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - football.ua.

Динамо завершило сезон 2021/22 в якості віце-чемпіона та буде представляти Україну на міжнародній арені.

Кияни розпочнуть свій шлях у Лізі чемпіонів із другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де будуть серед сіяних команд. 

Окрім того, заявдяки перемозі Аяксу в чемпіонаті Нідерландів. Динамо знаходиться вище в таблиці коефіцієнтів ніж ПСВ, тож саме українська команда буде сіяною.

Що стосується раунду плей-оф, то в разі якщо Динамо дійде до цих матчів, столичному клубу потрібно два фактори, аби опинитись серед сіяних команд — перемога Рейнджерс у Лізі Європи та Марсель, який заняв будь-яку позицію в Лізі 1, окрім третьої.

Раніше Динамо розгромило Флору в благодійному матчі.

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