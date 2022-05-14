Фабрегас оголосив про відхід з Монако

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас не буде виступати за монегасків у наступному сезоні.

Про це розповів сам футболіст.

"Між мною та Монако все скінчено, я впевнений. Мій контракт закінчується в червні, і мені потрібен новий старт. Мені потрібно почати десь в новому місці – мій розум потребує цього.

Це був найгірший рік не тільки в моїй кар’єрі, але й в моєму житті. Коли я нещасливий у футболі, в житті я також не можу бути щасливим. Це було важко з психологічної точки зору. В цьому році я багато страждав", – розповів Фабрегас.