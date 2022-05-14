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Фабрегас оголосив про відхід з Монако

Сьогодні 09:13 163 0
Сеск Фабрегас прокоментував відхід з Монако
Фабрегас оголосив про відхід з Монако
Фото - gettyimages
#Монако, #Футбольні трансфери, #Сеск Фабрегас

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас не буде виступати за монегасків у наступному сезоні.

Про це розповів сам футболіст.

"Між мною та Монако все скінчено, я впевнений. Мій контракт закінчується в червні, і мені потрібен новий старт. Мені потрібно почати десь в новому місці – мій розум потребує цього.

Це був найгірший рік не тільки в моїй кар’єрі, але й в моєму житті. Коли я нещасливий у футболі, в житті я також не можу бути щасливим. Це було важко з психологічної точки зору. В цьому році я багато страждав", – розповів Фабрегас.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас може завершити кар’єру в кінці сезону.

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