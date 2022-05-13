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Рома зробить пропозицію Дибалі

Сьогодні 18:23 224 0
Аргентинець покине Ювентус у статусі вільного агента
Рома зробить пропозицію Дибалі
#Пауло Дибала, #Моурінью, #Рома

Джерело - Corriere Dello Sport.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью зацікавлений в трансфері нападника Ювентуса Пауло Дибали.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Аргентинець покине Ювентус у статусі вільного агента, тому влітку розглядатиме пропозиції інших європейських клубів. Донедавна фаворитом на підписання 28-річного футболіста вважався Інтер.

Рома спробує переконати гравця, якого високо оцінює Моурінью.

За інформацією джерела, сам Дибала не проти вивчити деталі можливого переходу в стан римлян. Сторони вже домовилися про зустріч.

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