Аргентинець покине Ювентус у статусі вільного агента

Джерело - Corriere Dello Sport.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью зацікавлений в трансфері нападника Ювентуса Пауло Дибали.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Аргентинець покине Ювентус у статусі вільного агента, тому влітку розглядатиме пропозиції інших європейських клубів. Донедавна фаворитом на підписання 28-річного футболіста вважався Інтер.

Рома спробує переконати гравця, якого високо оцінює Моурінью.

За інформацією джерела, сам Дибала не проти вивчити деталі можливого переходу в стан римлян. Сторони вже домовилися про зустріч.