Джерело - Corriere Dello Sport.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью зацікавлений в трансфері нападника Ювентуса Пауло Дибали.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Аргентинець покине Ювентус у статусі вільного агента, тому влітку розглядатиме пропозиції інших європейських клубів. Донедавна фаворитом на підписання 28-річного футболіста вважався Інтер.
Рома спробує переконати гравця, якого високо оцінює Моурінью.
За інформацією джерела, сам Дибала не проти вивчити деталі можливого переходу в стан римлян. Сторони вже домовилися про зустріч.