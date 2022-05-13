Салах та Левандовський - у шорт-листі ПСЖ

Французький клуб шукає заміну Мбаппе

Французький ПСЖ вже готується до можливого відходу з клубу форварда Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє ЕSPN.

Клуб склав шорт-ліст з футболістів, які могли б змінити лідера атаки. У цей список увійшли форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський та лідер Ліверпуля Мохамед Салах.

Левандовські через складні стосунки з головним тренером готовий залишити Баварію, а контракт Салаха з "червоними" закінчується влітку 2023 року. Поки що новий клуб і футболіст не узгодили.

Також відомо, що Ліонель Мессі та Неймар не покинуть ПСЖ у це трансферне вікно. На цих гравців все ще розраховують.

Нагадаємо, ПСЖ готує трансфер Каземіро.