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Салах та Левандовський - у шорт-листі ПСЖ

Сьогодні 15:11 68 0
Французький клуб шукає заміну Мбаппе
Салах та Левандовський - у шорт-листі ПСЖ
#Роберт Левандовський, #Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Салах, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Французький ПСЖ вже готується до можливого відходу з клубу форварда Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє ЕSPN.

Клуб склав шорт-ліст з футболістів, які могли б змінити лідера атаки. У цей список увійшли форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський та лідер Ліверпуля Мохамед Салах.

Левандовські через складні стосунки з головним тренером готовий залишити Баварію, а контракт Салаха з "червоними" закінчується влітку 2023 року. Поки що новий клуб і футболіст не узгодили.

Також відомо, що Ліонель Мессі та Неймар не покинуть ПСЖ у це трансферне вікно. На цих гравців все ще розраховують.

Нагадаємо, ПСЖ готує трансфер Каземіро.

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