Салах та Левандовський - у шорт-листі ПСЖ

Джерело - football.ua.
Французький ПСЖ вже готується до можливого відходу з клубу форварда Кіліана Мбаппе.
Про це повідомляє ЕSPN.
Клуб склав шорт-ліст з футболістів, які могли б змінити лідера атаки. У цей список увійшли форвард мюнхенської Баварії Роберт Левандовський та лідер Ліверпуля Мохамед Салах.
Левандовські через складні стосунки з головним тренером готовий залишити Баварію, а контракт Салаха з "червоними" закінчується влітку 2023 року. Поки що новий клуб і футболіст не узгодили.
Також відомо, що Ліонель Мессі та Неймар не покинуть ПСЖ у це трансферне вікно. На цих гравців все ще розраховують.
Нагадаємо, ПСЖ готує трансфер Каземіро.