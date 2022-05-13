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Рома спробує підписати Дибалу

Сьогодні 15:55 181 0
Дибала влітку змінить клуб
Рома спробує підписати Дибалу
Фото - gettyimages
#Пауло Дибала, #Рома, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью зацікавлений в трансфері нападника Ювентуса Пауло Дибали.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Аргентинець покине Ювентус в статусі вільного агента, тому влітку розглядатиме пропозиції інших європейських клубів. Донедавна фаворитом на підписання 28-річного футболіста вважався Інтер.

Рома спробує переконати гравця, якого високо оцінює Моурінью. За інформацією джерела, сам Дибала не проти вивчити деталі можливого переходу в стан римлян. Сторони вже домовилися про зустріч.

В поточному сезоні Серії А на рахунку форварда 10 голів та 5 результативних передач у 27 матчах. 

Раніше повідомлялося, що Дибала близький до переходу в Інтер.

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