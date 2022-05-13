Рома спробує підписати Дибалу

Дибала влітку змінить клуб

Головний тренер Роми Жозе Моурінью зацікавлений в трансфері нападника Ювентуса Пауло Дибали.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Аргентинець покине Ювентус в статусі вільного агента, тому влітку розглядатиме пропозиції інших європейських клубів. Донедавна фаворитом на підписання 28-річного футболіста вважався Інтер.

Рома спробує переконати гравця, якого високо оцінює Моурінью. За інформацією джерела, сам Дибала не проти вивчити деталі можливого переходу в стан римлян. Сторони вже домовилися про зустріч.

В поточному сезоні Серії А на рахунку форварда 10 голів та 5 результативних передач у 27 матчах.

Раніше повідомлялося, що Дибала близький до переходу в Інтер.