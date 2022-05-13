Рома спробує підписати Дибалу

Джерело - tribuna.com.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью зацікавлений в трансфері нападника Ювентуса Пауло Дибали.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Аргентинець покине Ювентус в статусі вільного агента, тому влітку розглядатиме пропозиції інших європейських клубів. Донедавна фаворитом на підписання 28-річного футболіста вважався Інтер.
Рома спробує переконати гравця, якого високо оцінює Моурінью. За інформацією джерела, сам Дибала не проти вивчити деталі можливого переходу в стан римлян. Сторони вже домовилися про зустріч.
В поточному сезоні Серії А на рахунку форварда 10 голів та 5 результативних передач у 27 матчах.
Раніше повідомлялося, що Дибала близький до переходу в Інтер.