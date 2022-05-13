Петраков довикликав 10 легіонерів у збірну України

10 гравців поповнять збірну України

Головний тренер національної команди Олександр Петраков оголосив список гравців, викликаних до табору збірної з-поміж тих українців, які виступають за кордоном.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Воротар: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Ганза, Німеччина).

Раніше збірна України назвала місце проведення двох домашніх матчів Ліги націй.