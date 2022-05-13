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Не хочу ставити гострі запитання родичам з росії - дружина Пятова

Сьогодні 10:30 210 0
Юлія Пятова прокоментувала спілкування з родичами на росії
Не хочу ставити гострі запитання родичам з росії - дружина Пятова
#Андрій Пятов

Джерело - Чемпіон.

Дружина Андрія Пятова Юлія не обговорює з російськими родичами війну в Україні.

Про це розповіла кохана футболіста в інтерв'ю YouTube-каналу Денисов Time.

"Для мене це досить болісна тема. У мене родичі в Челябінську, в Андрія теж на Росії є рідня. Розумію, що вони нормальні, і там є нормальні люди. Ми раніше думали та сподівалися, що путін застрелиться і все буде добре, а виявилося, що ні. Можливо, нам лише показують те, що ми маємо бачити.

Дивлячись на певні ситуації, я намагаюся не робити поспішних рішень та висновків, а думати самостійно. Більшість людей у незнанні, але це не виправдовує їхніх закликів убивати. Ким би не були українці, не важливо, що б ми не робили на своїй землі, як можна сказати: "Ідіть та вбивайте, ґвалтуйте, так ми переможемо". Не можу повірити, що люди можуть бути такими, що можуть бажати смерті іншим жінкам і дітям. Можливо, у них найнижчий рівень розвитку: поїв, убив, поспав, або я щось не розумію в цьому житті. У мене зовсім інші цінності.

Можливо, рідня на росії ці висновки робить, але нам вони про це не говорять. Я не можу зрозуміти чому. Видно, що вони переймаються. Запитують, чи в безпеці ми. На цьому все. Нам не вистачає підтримки та розуміння того, що вони думають про цю ситуацію. Таке відчуття, що вони хочуть залишитися осторонь. Можливо, їм не дозволяють висловлювати свою думку, або вони мають іншу думку, яку не хочуть озвучувати.

Я не чіпаю своєї рідні й не хочу ставити їй гострих запитань. Мені здається, що це може нас посварити. Вони – піщинка у морі, але при цьому вони залишаються моєю рідною. Нехай думають, як хочуть, а я дотримуюсь своєї думки. Не зачіпатимемо один одного, але прийде час і кожен зробить свій вибір. У будь-якому разі ми залишимося сім'єю.

Якщо ми почнемо зараз з'ясовувати стосунки між собою і з піною у роті доводити свою правду, а я впевнена, що в нас вона різна, це ні до чого доброго не призведе. Звичайно, ми не забудемо мовчання. Зараз слова "російське", "Росія" – це такий тригер для всіх", – сказала Юлія.

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