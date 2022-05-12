Барселона хоче підписати двох захисників Челсі

Трансфери мають бути оформлені до 30 червня

Барселона хоче цього літа підписати двох крайніх захисників Челсі Сезара Аспілікуету та Маркоса Алонсо.

Про це повідомляє Diario Sport.

Сині не готові віддавати гравців безкоштовно, але розгляне можливість обміну.

Повідомляється, що у Челсі, у разі обміну, цікавляться захисником Сержинью Дестом та воротарем Нету.

У 32-річного Сезара контракт спливає цього літа, але Челсі має опцію продовження футболіста ще на рік. Угода Алонсо розрахована до літа 2023 року, але іспанець не входить у плани лондонців.

Барселона хотіла б витратити на ці переходи якнайменше, щоб посилити інші позиції дорожчими футболістами.

Каталонці хочуть закрити угоду до 30 червня і Матеу Алемані вже літав у Дондон для обговорення переходів.

У разі приходу футболістів, Алонсо підпише трирічну угоду, а Аспілікуета на 2 роки з опцією продовження ще на рік.

Нагадаємо Челсі розгромив Лідс в 33 турі АПЛ.