Головне
Збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію
11.05.2022 23:38 1536
Підручний: Я на контракті в Нацгвардії
Вчора 22:25 219
Ярмоленко влітку покине Вест Гем
Вчора 14:25 741
Йокич - MVP сезону в НБА
Вчора 14:10 303
Селтік - чемпіон Шотландії сезону 2021/22
Вчора 11:25 383
Аякс - чемпіон Нідерландів 2021/22
Вчора 08:40 416
Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу
Вчора 08:10 1252
Яшкін: Ракицький - не Тимощук, він здійснив чоловічий вчинок
11.05.2022 22:54 553
Аль-Айн Реброва достроково оформив чемпіонство
11.05.2022 22:41 711
Караваєв - про ЗСУ: У нас є дуже гарний приклад сили, мужності та характеру
11.05.2022 20:25 278
Прямі трансляції

Барселона хоче підписати двох захисників Челсі

Вчора 23:11 200 0
Трансфери мають бути оформлені до 30 червня
Барселона хоче підписати двох захисників Челсі
#Барселона, #Челсі

Джерело - UA-футбол.

Барселона хоче цього літа підписати двох крайніх захисників Челсі Сезара Аспілікуету та Маркоса Алонсо.

Про це повідомляє Diario Sport.

Сині не готові віддавати гравців безкоштовно, але розгляне можливість обміну.

Повідомляється, що у Челсі, у разі обміну, цікавляться захисником Сержинью Дестом та воротарем Нету.

У 32-річного Сезара контракт спливає цього літа, але Челсі має опцію продовження футболіста ще на рік. Угода Алонсо розрахована до літа 2023 року, але іспанець не входить у плани лондонців.

Барселона хотіла б витратити на ці переходи якнайменше, щоб посилити інші позиції дорожчими футболістами.

Каталонці хочуть закрити угоду до 30 червня і Матеу Алемані вже літав у Дондон для обговорення переходів.

У разі приходу футболістів, Алонсо підпише трирічну угоду, а Аспілікуета на 2 роки з опцією продовження ще на рік.

Нагадаємо Челсі розгромив Лідс в 33 турі АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті встановив неймовірний рекорд результативності в АПЛ Манчестер Сіті встановив неймовірний рекорд результативності в АПЛ 920
Визначилось місце реваншу Усик - Джошуа Визначилось місце реваншу Усик - Джошуа 1031
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 1876
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 12 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 12 травня 1665
Беленюк: Мій Херсон вам в рот не влізе Беленюк: Мій Херсон вам в рот не влізе 1155
Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу 1252
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72050 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22150 4
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12869
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4384 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 22682
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 29971