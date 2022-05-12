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Реал готує новий контракт для Вінісіуса

Сьогодні 22:55 61 0
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Реал готує новий контракт для Вінісіуса
#Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Реал збирається запропонувати новий контракт Вінісіусу Жуніору.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Переговори розпочнуться після фіналу Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (28 травня). Очікується, що переговори будуть легкими, оскільки сам Вінісіус хоче залишитись у Реалі.

У нинішньому сезоні на рахунку Вінісіуса Жуніора 18 голів та 19 асистів у 49 матчах за Реал у всіх турнірах. Нинішній контракт спливає влітку 2024 року.

Раніше Реал не боровся за Голанда через можливий прихід Мбаппе та гру Бензема.

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