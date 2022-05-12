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Погба хоче повернутися до Ювентуса

Сьогодні 21:56 128 0
Хавбек влітку залишить Манчестер Юнайтед
Погба хоче повернутися до Ювентуса
#Манчестер Юнайтед, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - sport.ua.

Поль Погба з Манчестер Юнайтед не буде продовжувати контракт і хоче перейти до Серії А. 

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Наразі 29-річний француз обирає собі клуб, у якому продовжить кар'єру.

Пріоритетним варіантом для Погба є Ювентус, за який він уже виступав у 2012-2016 роках. Також на руках Погба має пропозицію від ПСЖ. Раніше хавбек вже відмовився від переходу до Манчестер Сіті.

У цьому сезоні на рахунку Погба 1 гол та 9 асистів у 27 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється у 55 мільйонів євро.

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