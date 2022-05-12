Погба хоче повернутися до Ювентуса

Хавбек влітку залишить Манчестер Юнайтед

Поль Погба з Манчестер Юнайтед не буде продовжувати контракт і хоче перейти до Серії А.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Наразі 29-річний француз обирає собі клуб, у якому продовжить кар'єру.

Пріоритетним варіантом для Погба є Ювентус, за який він уже виступав у 2012-2016 роках. Також на руках Погба має пропозицію від ПСЖ. Раніше хавбек вже відмовився від переходу до Манчестер Сіті.

У цьому сезоні на рахунку Погба 1 гол та 9 асистів у 27 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється у 55 мільйонів євро.