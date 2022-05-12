Іван Яремчук: Вірю в нашу збірну

Колишній півзахисник київського Динамо Іван Яремчук розповів, чи є шанс у команди Олександра Петракова обіграти Шотландію, а потім Вельс і потрапити на чемпіонат світу.

"Питання, у якому стані підійде команда до цих ігор. І тут дуже важливо, що Динамо та Шахтар проводили товариські матчі, тепер будуть спаринги у збірної. У гарній формі приїдуть на збір легіонери, на яких Олександр Петраков робить ставку - Андрій Ярмоленко, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, той самий Рома Яремчук…

Але я завжди говорив і готовий повторити: найважливіше у футболі - реалізація моментів. Можна грати красиво, "возити" суперника, перевершувати по безлічі статистичних показників, але якщо не заб'єш, а супернику це вдасться, вся командна робота піде нанівець. Однак я в нашу збірну таки вірю", - сказав Яремчук.