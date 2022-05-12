Збірна України U-19 проведе тижневий збір у Нідерландах

Усі витрати взяла на себе сторона, що приймає

Джерело - SportArena.

Юнацька збірна України U-19 (гравці 2003 року народження) проведе тижневий тренувальний збір у Нідерландах.

Про це повідомляє SportArena.

Всі витрати на перебування української команди в Голландії взяла на себе Федерація футболу Нідерландів.

Зазначається, що з проханням допомогти українцям підготуватися до еліт-раунду відбору на Євро-2022 до нідерландської федерації звернувся колишній півзахисник збірної України, а нині голова Профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

Еліт-раунд відбору мав пройти з 23 по 29 березня в Нідерландах, але у зв'язку з військовою агресією росії проти України УЄФА змінив термін. Матчі за участю нашої команди, суперниками якої стануть збірні Нідерландів, Норвегії та Сербії, заплановані на 1-е, 4-те та 7-те червня. У фінальну частину турніру вийде переможець квартету.

Нагадаємо, що у кваліфікаційному раунді відбору збірна України U-19, яку очолює Володимир Єзерський, перемогла Мальту та Фінляндію, а також зіграла внічию з Польщею.