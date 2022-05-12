Головне
Збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію
Вчора 23:38 1388
Ярмоленко влітку покине Вест Гем
Сьогодні 14:25 513
Йокич - MVP сезону в НБА
Сьогодні 14:10 237
Селтік - чемпіон Шотландії сезону 2021/22
Сьогодні 11:25 342
Аякс - чемпіон Нідерландів 2021/22
Сьогодні 08:40 369
Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 1048
Яшкін: Ракицький - не Тимощук, він здійснив чоловічий вчинок
Вчора 22:54 503
Аль-Айн Реброва достроково оформив чемпіонство
Вчора 22:41 647
Караваєв - про ЗСУ: У нас є дуже гарний приклад сили, мужності та характеру
Вчора 20:25 261
Президент Колоса: Проводити УПЛ у Польщі чи Туреччині? Це неможливо
Вчора 19:55 318
Прямі трансляції

Збірна України U-19 проведе тижневий збір у Нідерландах

Сьогодні 17:55 184 0
Усі витрати взяла на себе сторона, що приймає
Збірна України U-19 проведе тижневий збір у Нідерландах

Джерело - SportArena.

Юнацька збірна України U-19 (гравці 2003 року народження) проведе тижневий тренувальний збір у Нідерландах.

Про це повідомляє SportArena.

Всі витрати на перебування української команди в Голландії взяла на себе Федерація футболу Нідерландів.

Зазначається, що з проханням допомогти українцям підготуватися до еліт-раунду відбору на Євро-2022 до нідерландської федерації звернувся колишній півзахисник збірної України, а нині голова Профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

Еліт-раунд відбору мав пройти з 23 по 29 березня в Нідерландах, але у зв'язку з військовою агресією росії проти України УЄФА змінив термін. Матчі за участю нашої команди, суперниками якої стануть збірні Нідерландів, Норвегії та Сербії, заплановані на 1-е, 4-те та 7-те червня. У фінальну частину турніру вийде переможець квартету.

Нагадаємо, що у кваліфікаційному раунді відбору збірна України U-19, яку очолює Володимир Єзерський, перемогла Мальту та Фінляндію, а також зіграла внічию з Польщею.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6873
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 1792
Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 6457
Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 7610
"Умова Реброва - Динамо без Суркісів", - ультрас "Умова Реброва - Динамо без Суркісів", - ультрас 9134
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 12 травня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 12 травня 1448
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 243711
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 15086
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24907
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12708
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28083 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 17540 2