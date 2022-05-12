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Шелепницький: Мудрик виправдав надії, підтвердивши свій величезний потенціал

Сьогодні 17:40 183 0
Шелепницький: Мудрик виправдав надії, підтвердивши свій величезний потенціал

Джерело - zbirna.com.

Екскапітан збірної України Юрій Шелепницький прокоментував учорашній товариський матч жовто-синіх із менхенгладбахською Боруссією (2:1).

"Насамперед, його родзинкою стало те, що у нашій головній команді були відсутні легіонери. І це зовсім не забаганка Олександра Петракова. Це реалії, бо провідні вітчизняні футболісти, які виступають за кордоном, ще задіяні у своїх клубах і зможуть приєднатися до збірної лише найближчими днями.

Знаєте, за великим рахунком, було очевидно, що кістяк збірної складуть гравці київського Динамо, у складі якого зараз більшість виконавців з українським паспортом. Тому для мене досить несподіваною стала поява з перших хвилин лише універсала з Шахтаря Михайла Мудрика, який через пошкодження змушений був пропустити кілька занять у загальній групі. Михайло виправдав надії, підтвердивши свій величезний потенціал. На мій погляд, саме він був найкращим на полі і не лише тому, що відкрив рахунок. Своїми швидкісними маневрами Mудрик часто тримав у напрузі оборону німецького клубу. Ось чому дуже цікаво, як він виявить себе у наступних травневих спарингах.

Петракову видніше, але не забуватимемо, що наш склад сильно відрізнятиметься від того, що був у поєдинку з Боруссією. Упевнений, що і шотландці також скрупульозно вивчать відеозапис цього матчу в Менхенгладбасі. Хоча не виключаю, що деякі моделі гри з британцями пройшли апробацію, зокрема мені запам'яталася поява на правому фланзі оборони у другому таймі стопера Іллі Забарного. Однак у Глазго також дуже багато залежатиме від домашніх заготовок і від якої збірної виявиться вище індивідуальне майстерність гравців.

Думаю, що після трьох перших контрольних матчів. І те, що наші легіонери приєднаються до збірної лише на фінішній прямій, не має викликати побоювання. Їм вистачає виучки, досвіду, мотивації, щоб швидко вписатися в ансамбль та бути на увазі. Згадайте хоча б, як минулого року Андрій Ярмоленко, не маючи ігрової практики на клубному рівні, феєрив у збірній України. Сподіваюся, що так буде не лише у матчі з Шотландією, а й у наступній битві з Вельсом, в якій вирішиться доля путівки у фінальну частину чемпіонату світу в Катарі", - зазначив Шептицький. 

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