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Сабо: У матчі з Боруссією справедливою була б нічия

Сьогодні 16:54 262 0
Фахівець висловився про товариський матч
Сабо: У матчі з Боруссією справедливою була б нічия
#Йожеф Сабо

Джерело - ТК Футбол.

Відомий в минулому тренер Йожеф Сабо прокоментував перемогу збірної України над Боруссією М (2:1).

"Я очікував побачити такий футбол і назвав би його люб'язним. Це була поважна гра з боку обох команд, щоб не завдати травми супернику - без стиків. Вийшов легкий тренувальний матч, у якому опоненти давали один одному грати. Свято відбулося і, гадаю, для глядачів футбол був цікавим. Приємно було, що всі підтримували Україну, і німці, зокрема, скандували назву нашої країни.

Проблема була в атаці. Мені не сподобалася гра Бесєдіна. Він якось зник буквально зі стартового свистка. Всі інші хлопці добре рухалися, робили передачі, брали участь у відборі, а Бесєдіна не було видно. Адже від нього багато чого чекають. У другому таймі Петраков був змушений навіть випустити в напад Гармаша.

По грі, мені здається, справедливішою була б нічия. Голкіпер Боруссії не бачив удару Пихальонка і, зрештою, пропустив вирішальний м'яч. Але ця перемога є дуже важливою для українців у психологічному плані. Хоча, впевнений, Петраков зробить досить жорсткий аналіз гри, і вкаже на помилки не лише Коноплі, а й іншим своїм підопічним", - сказав Сабо.

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