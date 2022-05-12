Головне
Збірна України переграла менхенгладбаську Боруссію
Вчора 23:38 1274
Ярмоленко влітку покине Вест Гем
Сьогодні 14:25 235
Йокич - MVP сезону в НБА
Сьогодні 14:10 169
Селтік - чемпіон Шотландії сезону 2021/22
Сьогодні 11:25 288
Аякс - чемпіон Нідерландів 2021/22
Сьогодні 08:40 338
Боруссія М - збірна України 1:2. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 733
Яшкін: Ракицький - не Тимощук, він здійснив чоловічий вчинок
Вчора 22:54 462
Аль-Айн Реброва достроково оформив чемпіонство
Вчора 22:41 568
Караваєв - про ЗСУ: У нас є дуже гарний приклад сили, мужності та характеру
Вчора 20:25 241
Президент Колоса: Проводити УПЛ у Польщі чи Туреччині? Це неможливо
Вчора 19:55 301
Прямі трансляції

Індзагі: Інтер - ніколи не здається

Сьогодні 12:44 227 0
Сімоне Індзагі прокоментував перемогу у Кубку Італії
Індзагі: Інтер - ніколи не здається
Фото - gettyimages
#Індзагі, #Інтер, #Кубок Італії, #Ювентус

Джерело - football-italia.net.

Інтер не перестався битися у фіналі Кубка Італії проти Ювентуса.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Це був добрий виступ проти дуже, дуже сильного суперника. Ми добре провели перші півгодини, але потім втратили темп. Початок другої половини теж не можна назвати вдалим через два відразу пропущені голи. Нам слід бути обережнішими.

Проте ця команда ніколи не здається. З моменту мого приходу це був один довгий вихор емоцій. Тепер Інтер має провести ще два матчі Серії А, ми хочемо завершити сезон якнайкраще.

Ми насолодимося цим моментом сповна, тому що минуло десять років з моменту нашої останньої перемоги в Кубку Італії, тому я радий за клуб, цих чудових хлопців та вболівальників, які підтримували нас від початку до кінця", - сказав Індзагі.

Нагадаємо, Інтер виграв Кубок Італії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вулвергемптон - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 6830
"Умова Реброва - Динамо без Суркісів", - ультрас "Умова Реброва - Динамо без Суркісів", - ультрас 6791
Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії Ювентус - Інтер - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Італії 6413
Караваєв розповів про долю батьків в окупованому Херсоні Караваєв розповів про долю батьків в окупованому Херсоні 1991
Янукович викликав Суркісів за пісню "Спасибо жителям Донбасса", - лідер ультрас Динамо Янукович викликав Суркісів за пісню "Спасибо жителям Донбасса", - лідер ультрас Динамо 7986
Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вотфорд - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 7553
Рекомендуємо
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115896
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17355
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 12011
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5941
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12536
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38441