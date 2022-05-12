Індзагі: Інтер - ніколи не здається

Інтер не перестався битися у фіналі Кубка Італії проти Ювентуса.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Це був добрий виступ проти дуже, дуже сильного суперника. Ми добре провели перші півгодини, але потім втратили темп. Початок другої половини теж не можна назвати вдалим через два відразу пропущені голи. Нам слід бути обережнішими.

Проте ця команда ніколи не здається. З моменту мого приходу це був один довгий вихор емоцій. Тепер Інтер має провести ще два матчі Серії А, ми хочемо завершити сезон якнайкраще.

Ми насолодимося цим моментом сповна, тому що минуло десять років з моменту нашої останньої перемоги в Кубку Італії, тому я радий за клуб, цих чудових хлопців та вболівальників, які підтримували нас від початку до кінця", - сказав Індзагі.