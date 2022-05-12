Петраков пояснив проблему спарингів перед матчем з Шотландією

УАФ робить все можливе, аби підшукати команди для спарингів зі збірної України.

Про це розповів головний тренер національної команди Олександр Петраков.

"Якби ми проводили офіційні матчі згідно з початковим графіком, то напередодні Ліги націй я би збирав команду наприкінці травня. Дав би хлопцям відпочити після чемпіонату. А зараз знайти спаринг-партнера в Європі практично неможливо. Люди з Української асоціації футболу роблять усе можливе, щоб знайти суперників. Ми зіграємо з Емполі та Рієкою, які відгукнулися. 19—20 травня дам хлопцям два вихідні, а 21-го о 17.00 у нас тренування. Хочу, щоб гравці побачилися з рідними.

Щодо матчів після цього — не знаю, як вийде. Існують варіанти з африканськими командами. Із клубними командами зіграти неможливо, адже після закінчення чемпіонатів ніхто не захоче чекати, щоб провести з нами спаринг. Люди працюють, президент УАФ Андрій Павелко займається питанням", - розповів Петраков.