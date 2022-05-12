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К'єлліні оголосив про відхід з Ювентуса

Сьогодні 10:42 145 0
К'єлліні грав за Ювентус з 2005 року
К'єлліні оголосив про відхід з Ювентуса
Фото - gettyimages
#Ювентус, #Джорджо К'єлліні

Джерело - football-italia.net.

37-річний захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні після поразки туринського клубу у фіналі Кубка Італії від Інтера (2:4) оголосив про відхід з команди після завершення сезону.

Про це розповів сам футболіст.

"Позаду 10 чудових років тепер хлопці повинні продовжувати розпочате. Я зробив усе, що міг, і сподіваюся, що щось залишив по собі. У понеділок я попрощаюся з домашнім стадіоном Ювентуса, а потім, якщо в мене ще залишилося щось у баку, можливо, я матиму виїзд до Флоренції.

Це мій усвідомлений вибір на 100%, я щасливий піти на такому високому рівні, тому що багато років казав, що не хочу закінчувати боротися і не мати змоги грати на своєму рівні. Я виклався на повну, незабаром стану найбільшим фанатом "Ювентуса" з боку. Після стільки років у цьому клубі ви не можете позбутися цього", - розповів К'єлліні.

Джорджо став гравцем Ювентуса" у 2005 році, перейшовши з Фіорентини за 7,7 млн єврл. З того часу він провів за клуб 559 матчів, у яких забив 36 м'ячів і віддав 25 результативних передач. У складі Ювентуса він став 9-разовим переможцем чемпіонату Італії, 5-разовим володарем Кубка та Суперкубком Італії, а також став чемпіоном Серії B у сезоні-2006/2007.

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