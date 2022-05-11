Став відомий стартовий склад збірної України на матч із Боруссією

Петраков зробив свій вибір на матч

Джерело - Чемпіон.

Наставник збірної України Олександр Петраков визначився зі стартовим складом команди на матч з Боруссією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Стартовий склад збірної України: 1. Георгій Бущан, 15. Юхим Конопля, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 17. Михайло Мудрик, 10. Микола Шапаренко, 14. Віталій Буяльський, 11. Артем Бєсєдін.

Запас: 2. Валерій Бондар, 3. Олександр Сирота, 4. Денис Попов, 7. Артем Довбик, 8. Олександр Піхальонок, 9. Сергій Булеца, 12. Андрій Пятов, 19. Денис Гармаш, 23. Дмитро Різник.

Сьогодні в німецькому Менхенгладбаху контрольним матчем проти місцевої Боруссії збірна України розпочинає серію поєдинків у межах підготовки до плей-оф відбору ЧС-2022 та червневих зустрічей у Лізі націй-2022/2023. Гра розпочнеться о 21.45 за київським часом.