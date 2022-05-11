Тюрпен розсудить фінал Ліги чемпіонів

Фінал відбудеться 28 травня у Парижі

Джерело - Чемпіон.

УЄФА призначив суддів на фінал Ліги чемпіонів-2021/22 між Реалом та Ліверпулем.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Головним арбітром буде Клеман Тюрпен, який судив перший матч 1/4 фіналу між Мадридом та Челсі.

Цього сезону 39-річний суддя працював на 2 матчах плей-оф ЛЧ, а минулого року обслуговував фінал Ліги Європи.

Допомагатимуть Тюрпену його співвітчизники Ніколас Данос та Сиріль Грінгор, резервним арбітром призначений Бенуа Бастьєн. За ВАР відповідатиме Жером Брісар, його помічники - Массіміліано Ірраті та Філіппо Мелі.

Нагадаємо фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня у Парижі на стадіоні Стад де Франс.