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Караваєв розповів про долю батьків в окупованому Херсоні

Сьогодні 18:09 343 0
За словами футболіста російські агресори самі не розуміють, навіщо вторглися на нашу територію.
Караваєв розповів про долю батьків в окупованому Херсоні
#Олександр Караваєв

Джерело - Чемпіон.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв переживає за долю батьків, які перебувають в окупованому Херсоні.

Про це сам гравець заявив у випуску Пряма червона.

"Коли пишуть, що все добре і нормально, ти легше це переносиш. Просто взагалі незрозуміло і росіяни самі не дадуть відповіді на питання, навіщо вони прийшли на нашу землю. Їх ніхто не чекав, їх ніхто не сприймає. Так, вони нікого не чіпають, окупація, але вони не знають, що робити. Вони закрили всі гуманітарні коридори, туди нічого не можна доставити.

Ти весь час у голові тримаєш, щоб у них була їжа, вода, ліки", - зазначив Караваєв.

Нагадаємо, збірна України назвала заявку на матч з Боруссією.

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