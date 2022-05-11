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Збірна України планує провести матчі з африканськими збірними

Сьогодні 16:55 260 0
Швидше за все, збірна у травні зіграє 5 матчів
Збірна України планує провести матчі з африканськими збірними

Джерело - sport.ua.

У 20-х числах травня збірна України зіграє ще два контрольні матчі, а суперниками будуть африканські збірні.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Подробиць поки що немає, але УАФ вже досягла попередньої домовленості.

Крім того, було заплановано контрольний матч проти Реала, але мадридський клуб був змушений відмовитися через вихід у фінал Ліги чемпіонів.

У результаті зараз підтверджено матчі України проти Боруссії М (11 травня), Емполі (17 травня) та Рієки (18 травня), а також ще два поєдинки перед грою з Шотландією.

Нагадаємо збірна України назвала заявку на матч з Боруссією.

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