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Збірна України підтвердила матч з Емполі

Сьогодні 14:39 171 0
Матч відбудеться 17 травня
Збірна України підтвердила матч з Емполі
Фото - УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

17 травня національна команда України проведе контрольний матч з італійським клубом Емполі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матч відбудеться за день до іншої підготовчої гри — із хорватською Рієкою. 

Усі кошти від продажу квитків буде переказано на запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

Також УАФ досягла згоди з двома іншими спаринг-партнерами щодо проведення поєдинків у 20-х числах травня.

Нагадаємо, збірна України назвала заявку на матч з Боруссією М.

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