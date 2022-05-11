Збірна України підтвердила матч з Емполі

Матч відбудеться 17 травня

17 травня національна команда України проведе контрольний матч з італійським клубом Емполі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Матч відбудеться за день до іншої підготовчої гри — із хорватською Рієкою.

Усі кошти від продажу квитків буде переказано на запроваджену Президентом України Володимиром Зеленським глобальну платформу підтримки України United24.

Також УАФ досягла згоди з двома іншими спаринг-партнерами щодо проведення поєдинків у 20-х числах травня.

Нагадаємо, збірна України назвала заявку на матч з Боруссією М.